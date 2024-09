Moussa Sangare e la fuga in bicicletta dopo aver ammazzato Sharon Verzeni Ecco il video

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) Terno d’Isola (Bergamo), 9 settembre 2024 – Si ferma, si guarda attorno, lascia passare un’auto e poi riparte pedalando velocemente e supera la rotatoria di via XXV Aprile, a Chignolo d'Isola diretto a casa. Le telecamere hanno ripresopochi minutiil brutale e insensato omicidio di. È la notte tra il 29 e il 30 luglio,è uscita di casa per una passeggiata e in via Castegnate, tra il civico 29 il 30, incontra il suo assassino:, trentenne incensurato nato a Milano da genitori del Mali e residente a Suisio, non lontano da Terno. L’uomo è in, la raggiunge, le tocca la spalla sinistra e le dice: “Guarda mi dispiace per quello che sta succedere”. Poi la colpisce al torace. Il coltello rimbalza. Lei urla: “Perché, perché, perché?”. A quel puntoscende e le dà tre coltellate alla schiena.