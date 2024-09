Hotellerie di lusso Open Air a 20 minuti da Venezia nella prima spiaggia d' italia Cavallino-Treporti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 7 settembre 2024) Con 6.818.604 presenze turistiche (pernottamenti) registrate nel 2023 (addirittura +8,8% rispetto al 2022), già capitale europea per le VacanzeAir, a maggio 2024 si è laureatad'. Nonostante Rimini, storica regina delle spiaggene, avesse totalizzato nel 2023 ben 6.731661 pernottamenti (+3,7%),l'ha superata di quasi 100.000 unità. Uno straordinario risultato per un comune di 13.325 residenti che per ricettività si colloca al quinto posto fra le 10 mete turistiche nazionali, dietro solo a grandi città d'arte del calibro di Roma,, Milano e Firenze.