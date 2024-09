William e Harry | gli Spencer lavorano per sanare la frattura

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 6 settembre 2024) Non è più un mistero che i rapporti tra il principee il principesiano del tutto deteriorati. In passato – secondo alcune fonti – la principessa Kate avrebbe tentato di mediare una riconciliazione. Ma la lotta contro il cancro l’avrebbe portata a dare priorità alla propria guarigione e ai propri figli. Stando alle ultime notizie, dunque, sarebbero glia lavorare dietro le quinte per spingere i due fratelli a riappacificarsi. Secondo una fonte, la famiglia della principessa Diana è consapevole della sua posizione nella faida in corso tra i Sussex e i membri più anziani della monarchia. Il principeha mantenuto stretti rapporti con la famiglia materna, nonostante i contrasti con la Famiglia Reale. Di recente il principee principehanno partecipato entrambi al funerale dello zio Lord Fellows, tenutosi a Norfolk.