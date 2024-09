Uomini e Donne Manuel Maura scuote il pubblico | Riconquisterà Francesca? L' indiscrezione che cambia tutto

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 6 settembre 2024)il: "?" L'cheSapete quella diSorrentino di? Le ultime novità sul suo cuore fanno discutere e non poco!Sorrentino, diventata nota al grandegrazie alla sua partecipazione a, sta suscitando non poche chiacchiere. In particolare, dopo esser tornata single alla conclusione di una storia importante, ora sono in molti a domandarsi che piega prenderà la sua vita amorosa. E come spesso accade, le indiscrezioni non tardano ad arrivare. Pare infatti che il suo ex, tale, sia al centro di alcuni pettegolezzi che lo vorrebbero di nuovo sulle scene televisive del programma. L'eco di questa possibile svolta viene da Alessandro Rosica, un tipo che di gossip se ne intende, il quale ha sparso la voce tramite Instagram.