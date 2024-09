Siena riconsegnato il campo centrale del Palasport di viale Sclavo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 – Dopo il completamento della fase estiva dei lavori, da oggi, venerdì 6 settembre, ildel palazzetto dello sport disarà di nuovo a completa disposizione delle società sportive per l’inizio dell’attività agonistica. Il Comune diha provveduto, infatti, a riconsegnare la struttura dopo il cantiere relativo alla copertura, come programmato e condiviso con le stesse società Polisportiva Mens Sana, Mens Sana Basket ed Emma Villas. “Il palazzetto – spiega l’assessore allo sport e all’edilizia sportiva Lorenzo Loré – è temae riveste un’importanza strategica per l’amministrazione comunale. Si è conclusa con i tempi previsti questa fase di lavori programmati per riqualificare la copertura della struttura.