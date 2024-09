Premio Le Maschere del Teatro il beneventano Cannata è il ‘Miglior attore emergente’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ Giovanniil vincitore dell’importantissimoLedelItaliano, edizione XXI, per la categoria, conseguito questa sera in una cerimonia tenutasi presso ilArgentina di Roma. L’sannita, formatosi in età giovanile presso il Conservatorio teatrale “La Scaletta” di Roma diretto da Giovanni Battista Diotajuti – che ricordiamo essere stato direttore artistico del Laboratorio Teatrale Malois di Benevento – e successivamente diplomatosi presso l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, è stato premiato per la sua interpretazione nello spettacolo ‘Come tremano le cose riflesse nell’acqua‘ per la regia di Liv Ferracchiati, una produzione del Piccolodi Milano tratta da ‘Il Gabbiano’ di Anton ?echov.