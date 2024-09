Addio a Renato Molinari | una vita da leggenda della motonautica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 6 settembre 2024)mondiale, è morto all’età di 78 anni, lasciando un segno indelebile nello sport. Con il suo straordinario palmarès, che vanta diciotto titoli mondiali, tredici europei e quattro nazionali,ha scritto pagine indelebili nella storia delle competizioni motoristiche sull’acqua. Un campione senza rivali Nessuno ha saputo dominare le competizioni come lui. Tra le sue vittorie più celebri, figurano i trionfi in garerie come la 24 ore di Rouen, la 6 ore di Parigi – entrambe vinte quattro volte – e la storica Pavia-Venezia, che lo ha visto primeggiare per tre edizioni con un record che resiste tuttora. Tra le sue imprese si contano anche successi nella 9 ore di Parker, il Trofeo Duca di York e la Centomiglia del Lario.