Mobilità pubblica Roma residenti chiedono linea espressa tra Rebibbia e Casal Monastero

(Di giovedì 5 settembre 2024) Caos, iunaautobustraguarda alla rivoluzione trasporto pubblico in vista del Giubileo. In un percorso di progettazione che avrebbe dovuto forse essere pensato nei mesi scorsi, oggi i consigieri municipali mettono all’attenzione del sindaco Roberto Gualtieri e l’ATAC delle situazioni dove ci sono quartieri completamente scoperti dal trasporto pubblico su gomma. E’ la situazione ben rappresentata in IV Municipio, dove manca un collegamento adeguato tra le zone di. Problemi coi mezzi pubblici a: la richiesta deiIl problema sarebbe tangente per diversi quartieri del IV Municipio, che vorrebbero un collegamento diretto e più costante con il capodella Metro B.