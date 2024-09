Mazzanti automobili l’asta | prezzo base di 16 milioni Caccia agli investitori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Pontedera (Pisa), 5 settembre 2024 – Un milione e seicentomila euro per riaccendere i motori della. E’ questa la cifra che l’Istituto vendite giudiziarie di Pisa ha pubblicato nell’avviso delgiudiziaria. Si riapre così un nuovo capitolo dell’aziendastica di Pontedera che da due anni ha cessato la produzione delle hypercar per poi finire, nella primavera del 2023, in liquidazione giudiziale. Ora, dopo mesi di silenzi che si sono alternati ad annunci di possibili, potrebbe arrivare una svolta per il pregiato marchio che ha dato lustro alla Valdera e al made in Italy. Perché in caso di vendita potrebbe cambiare la storia di questa azienda che si è fatta largo nel panorama delle auto di lusso e soprattutto di nicchia, collezionando clienti provenienti da ogni angolo del mondo.