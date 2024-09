Ma quanto gli dà? | mancia di Leclerc al parcheggiatore esplode la polemica | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Charlesè entrato ufficialmente nel mirino dei social. Già finita la sbornia per il trionfo a Monza. Il ferrarista è rientrato, per un breve periodo di riposo, a Monaco nel principato dove, inutile dirlo, è stato accolto dai fan in delirio per la recentissima vittoria a bordo della rossa. Come è noto negli ultimi tempi, proprioha condiviso sui social l'arrivo della sua nuova Ferrari, grigia, elegante e sportiva che ha fatto girare la testa a mezza Monte Carlo. E ieri, proprio tornando a casa, ha deciso di farsi un giro. Ecco dunque che ilgli consegna le chiavi della sua Ferrari edavanti a tutti gli dà unadi 20 euro. E a questo punto sui social puntuali si sono scatenati i leoni da tastiera che hanno criticato la presunta "spilorceria" di