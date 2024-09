Colpo Prato | arriva Videtta Monticone alla Sanremese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un giocatore entra, un altro se ne va. Lo avevamo detto a più riprese, vista la diretta conferma della società: il mercato delnon era assolutamente chiuso. E infatti il sodalizio biancazzurro nella giornata di ieri ha annunciato l’ingresso in rosa di Alessandro. Parliamo di un difensore centrale di 32 anni, capace di ricoprire tutti i ruoli dello schieramento a tre, assetto scelto da mister Maurizio Ridolfi per il proprio reparto arretrato. Il calciatore è reduce dall’esperienza al San Donato Tavarnelle e ha alle spalle numerose avventure in giro per la Toscana, avendo militato nelle file di Ghiviborgo, Pro Livorno Sorgenti, Sangiovannese, Aglianese e Tuttocuoio. In carriera ha disputato un centinaio di partite in serie C e più di 180 in serie D.