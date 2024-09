Rissa tra capi ultrà finisce nel sangue | morto Antonio Bellocco ferito Andrea Beretta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Orrore in pieno giorno a Cernusco sul Naviglio: una sparatoria, avvenuta intorno alle 11 di questa mattina (4 settembre) ha scosso il paese dell’hinterland milanese. Un uomo èe un altro è rimasto. Ad aprire il fuoco – e a venir ucciso subito dopo a coltellate – è, 36enne pregiudicato legato al clan ‘ndranghetista di Rosarno, in Calabria. Il colpo, secondo quanto riporta il Corriere, è stato esploso all’interno di una Smart in sosta, sulla quale l’uomo era in compagna di, 49enne storico capoInter. La ricostruzione Stando a quanto si apprende, il proiettile avrebbea una gamba, che avrebbe quindi reagito colpendo e uccidendo con una coltellata alla gola, anche lui personaggio vicino alla Curva Nord. Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Pioltello e i mezzi del 118.