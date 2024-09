Nosferatu | le nuove foto del film di Robert Eggers svelano il lavoro sul set

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tredelanticipano l'atmosfera che contraddistinguerà il progetto diretto da. Ilarriverà nei cinema a dicembre e, nell'attesa di scoprireanticipazioni sull'atteso progetto realizzato da, online sono state condivise. Gli scatti, tuttavia, non lasceranno soddifatti gli spettatori che speravano di vedere maggiori dettagli del look del Conte Orlok, interpretato da Bill Skarsgard. Le immagini inedite Le treinedite regalano infatti uno sguardo alcompiuto sul set e ribadiscono l'atmosfera creata per l'attesoche si preannuncia già in grado di suscitare qualche brivido. Il cast delè composto da Lily-Rose Depp, Bill Skarsgard, Willem Dafoe, Nicholas Hoult e Aaron