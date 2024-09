Madonna di Trevignano Gisella Cardia non si presenta al raduno ma si collega in streaming | La Madonna era vestita di bianco e piangeva

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) È finita un’era aRomano. La vicenda della sedicente veggentee dei suoi raduni di preghiera al santuario abusivo sul lago di Bracciano sembra proprio essere giunta al termine, almeno per ora. Dal 2016 ad ora ogni 3 del mese un gruppo di fedeli si è sempre riunito a pregare con la “santona” ma ieri, 3 settembre, per la prima volta non c’è stato alcun appuntamento: incontro annullato, tutto rimandato via. D’altra parte, nelle scorse settimane il Consiglio di Stato ha confermato l’ordine di rimozione dei manufatti abusivi che per anni hanno trasformato un’area protetta in un luogo di culto non autorizzato. Il terreno, teatro delle presunte apparizioni mariane, è stato sigillato dal Comune di, e i lucchetti posti al cancello segnano la fine delle attività che richiamavano ogni mese centinaia di seguaci della