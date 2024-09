Cosa mi ha detto Strage di Paderno parla il prete dopo aver incontrato Riccardo in carcere

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024)ladiDugnano, domenica scorsa, il 17ennereo confesso del triplice omicidio di mamma, papà e fratello, è stato portato nelminorile Beccaria. Alle forze dell’ordine aveva spiegato di essere confuso: “Vivevo questo disagio, un’angoscia esistenziale, ma non pensavo di arrivare a uccidere, non mi so spiegaremi sia scattato quella sera, purtroppo è successo”. Alla base, sembra, la voglia di emanciparsi dalla famiglia dalla quale pare si sentisse oppresso. >> “Vi devo dire unasu Stefano De Martino”.il boom, l’ex maestro Kledi Kadiu rompe il silenzio: “È così” Adesso, “Provo dolore, pentimento, vorrei tornare indietro”, ha raccontato al suo avvocato. Capiresia scattato nel ragazzo sarà motivo di studio.