Allerta meteo | livello rosso arancione e giallo in diverse regioni italiane

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Giovedì 5 settembre sarà una giornata di forte maltempo in Italia, con l’arrivo di una perturbazione che porterà temporali intensi su gran parte del territorio nazionale. La Protezione Civile ha emesso un avviso dirossa in Veneto,in seigialla in quindiciper la giornata di domani.rossa in Veneto L’rossa, ilpiù alto di criticità per rischio idrogeologico, è stata dichiarata in alcune zone del Veneto, tra cui Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna. Questaimplica un’elevata criticità e un rischio significativo per la popolazione e le infrastrutture.