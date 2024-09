Palestinesi assediati dagli avamposti in Cisgiordania Bbc | Sono 196 in tutto 29 istituiti solo nell’ultimo anno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024)diventati 196 gliillegali israeliani nei Territori Occupati. E ben 29stati, 89 dal 2019. I numeri della colonizzazione israeliana della Palestinastati pubblicati da un’inchiesta di BBC Eye che ha scavato per conoscere la portata di una delle più importanti ed evidenti violazioni dei Trattati internazionali da parte dello ‘Stato ebraico’ in Palestina. Prima di considerare l’espansione coloniale e la reazione internazionale, è importante fare una distinzione trae insediamenti. Lo scopo principale degli, che mancano di qualsiasi approvazione ufficiale, è quello di sfruttare la concessione statale di coltivare le terre assegnate per espandere i territori controllanti a scapito dei, qualora questi non fossero in grado di difendersi in maniera autonoma dai coloni.