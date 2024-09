Paderno Dugnano il malessere del 17enne dietro la strage | l’allarme dell’esperto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 3 settembre 2024) Ladiha ancora diversi punti da chiarire. Maquanto successo ci sarebbe undel. Ecco cosa sappiamo Si è svegliato nella notte tra il 31 e l’1 settembre, ha preso un grosso coltello da cucina e prima uccide il fratello di 12 anni, poi la madre e il padre, arrivati in quella stanza allertati dalle urla del bambino. È questa la ricostruzione fatta dagli inquirenti dopo aver interrogato il. I carabinieri sul luogo dell’omicidio (Ansa) – cityrumors.itCome riferito dall’Adnkronos, il giovane è apparso molto lucido davanti agli inquirenti. Ha svelato di avere il pensiero di uccidere i genitori e il fratello da qualche giorno. “Ha parlato di uninterno – spiega la procuratrice dopo aver ascoltato il– si sentiva estraneo al mondo. Ha capito che non può tornare in