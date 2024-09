Caraceni appende il camice al chiodo | Tanto lavoro e telefono sempre acceso Ma dopo quarant’anni rifarei tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) "quello che ho fatto. In questi giorni c’è chi mi chiama, altri scrivono, e ciò mi conforta. Questonon è stato inutile". Il maceratese Luciano, storico medico di famiglia, da sabato scorso ha appeso ilal(anche se medici si resta) e va in pensione. Lo fa con la nobile umiltà di chi ha alle spalle una lunga attività, sviluppata sulla base della convinzione che fare il medico di medicina generale non significa limitarsi alla presa in carico del paziente dal punto di vista medico, ma anche stabilire un imprescindibile rapporto di fiducia e di stima reciproca. Impegnato a lungo anche con l’Avis, durante la pandemia è stato in prima linea, anche come coordinatore di una delle Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) dell’Area Vasta 3.