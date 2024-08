Ucraina le notizie di oggi Stoltenberg Nato | l’offensiva di Kiev nel Kursk è giusta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 agosto 2024 – Cresce il bilancio delle vittime dell’attacco russo a Kharkiv: 7 morti e oltre 70 feriti.): "Ha diritto a lanciare l'offensiva su". Zelensky 'licenzia' il capo dell'aeronautica sul caso dello schianto dell'F-16.ancora sotto attacco, esplosioni nella notte. Raid ucraini nella regione di Belgorod, 5 morti. Ukrainian emergency workers inspect a heavily damaged residential building following a recent missile attack in Kharkiv, on August 31, 2024, amid the Russian invasion of Ukraine. Russian strikes on August 30, 2024 killed at least six people in the eastern Ukrainian city of Kharkiv, including a 14-year-old girl at a playground, and wounded dozens more, officials said. (Photo by Ivan SAMOILOV / AFP) “Il rischio è davvero grande”.