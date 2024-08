Qual è il mito di Ceneo il personaggio transgender protagonista della serie di Netflix Kaos

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 31 agosto 2024) Lalogia greca è ricca di storie e di figure affascinanti e complesse. Come quella di, forse l’unicocoscientementedell’interalogia (al netto delle varie trasformazioni di dee e dei).è anche uno dei protagonistidivertentediCaos, dove giocha un ruolo fondamentaleribellione umana contro gli dei, bugiardi e malvagi. Ma chi ènasce come Cenide, la più bella fanciulla di tutta la Tessaglia che era tormentata da decine di pretendenti che puntualmente rifiutava. Come narra Ovidio nelle sue Metamorfosi, il dio del mare Poseidone si invaghisce di lei al primo sguardo e per averla, la violenta. Soddisfatte le sue voglie, chiede alla giovane se ha un desiderio da realizzare. Cenide, ormai stanca di essere solo considerata l’oggetto del desiderio maschile, chiede di poter diventare finalmente un uomo.