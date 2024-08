La scommessa – Una notte in corsia | recensione del film di Giovanni Dota – Venezia 81

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 31 agosto 2024) La– Unaindeldi81 Ognuno di noi ha un lato oscuro. Siamo fatti di luci e ombre, di pregi e difetti. Tuttavia, un individuo dovrebbe sempre agire per il bene proprio e altrui, evitando che la propria parte oscura prenda il sopravvento. È esattamente il contrario di quanto accade ai protagonisti de La– Unain, la nuova black comedy firmata da. Presentato in anteprima alle Nottine, sezione delle Giornate degli Autori nell’ambito dell’81esima edizione Mostra del Cinema di, ilvede protagonisti Lino Musella e Carlo Buccirosso, pronti a strappare risate amare e profonde riflessioni. Distribuito da I Wonder Pictures, La– Unainarriverà nelle sale dal 12 settembre.