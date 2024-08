Formazioni ufficiali Barcellona-Valladolid Liga 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Ledi, match valido per la quarta giornata della. Appuntamento alle 17:00 all’Estadio Olimpico, con i blaugrana di Flick determinati a centrare un’altra vittoria così da rimanere l’unica squadra a punteggio pieno in classifica. Attenzione comunque al, che ha già raccolto 4 punti dopo aver perso con il Real Madrid. Queste le scelte dei due allenatori per i due undici titolari., COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Íñigo, Balde; Casadó, Pedri, Raphinha; Dani Olmo, Lamine Yamal; Lewandowski.: Hein, Perez, J. Sanchez, Comert, Rosa, Perez, Juric, Amallah, I. Sanchez, Moro, Marcos Andre.SportFace.