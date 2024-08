Ucraina cade l' F-16 americano | chi era il pilota una tesi inquietante Russia in festa | In mano a beduini | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un caccia F-16 di fabbricazione Usa è precipitato in: si è schiantato mentre respingeva un attacco aereo russo. Lo ha reso noto il comando aereo di Kiev, confermando la morte del. E' il primo F-16 ad andare distrutto, appena poche settimane dopo che Kiev ha preso in consegna i velivoli destinati a rimpiazzare i pochi e obsoleti velivoli in dotazione all'aviazione. "I caccia F-16 delle Forze armate dell'sono stati utilizzati per respingere un attacco missilistico sul territorio dell'da parte della Federazione Russa, insieme a unità antiaeree", ha affermato l'esercito ucraino "Durante l'avvicinamento all'obiettivo, la comunicazione con uno degli aerei è andata persa.