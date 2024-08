Sudtirol Vs Brescia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 30 agosto 2024) Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli altoatesini vogliono rimanere nei piani alti della classifica, mentre i lombardi provano a riavvicinarsi dopo i recenti passi falsi.Vssi giocherà sabato 31 agosto 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Druso di Bolzano.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo le due vittorie consecutive contro Modena e Salernitana, gli altoatesini sono caduti inaspettatamente a Carrara, ma nonostante ciò la vetta della classifica dista solo un punto. La trasferta in Alto Adige può già rivelarsi determinante per il futuro delle Rondinelle che, dopo l’esordio vincente contro il Palermo, hanno incassato due sconfitte consecutive. La squadra di Maran non può più fallire visto le ambizioni di alta classifica.