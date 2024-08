Personaggi dei fumetti e riferimenti hippie nel NeoEspressionismo tropicale di Katherine Bernhardt

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 30 agosto 2024) A volte l’artista ha bisogno di continuare a restare legato al suo mondo fanciullesco, a un approccio verso la realtà in cui possa associare il suo immaginario a un linguaggio pittorico immediato dentro il quale ritrovare la semplicità e la fantasia che avevano contraddistinto i periodi dell’infanzia, di solito i più spensierati e divertenti; così l’osservatore è chiamato a scoprire e condividere il mondo dell’autore, ricordando soggetti conosciuti o semplicemente ripercorrendo quelle atmosferestiche che avevano contraddistinto anche la propria di infanzia. La protagonista di oggi rivisita in maniera del tutto personale quella dimensione giovanile a cui aggiunge la vivacità cromatica ed espressiva dei tropici, mescolandola a un tocco nostalgico dell’anticonformismoa cui lei, per autodefinizione, si sente fortemente legata.