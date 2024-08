Atletica Golden Gala | successo Diaz

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 30 agosto 2024) 23.05 Parata di stelle all'Olimpico di Roma per ilPietro Mennea.L'Italia fa festa con Andy, che si impone nel triplo con 17,32m, davanti al tedesco Hess (17,01m). Nel peso, Leonardo Fabbri (21,70m) finisce alle spalle del solo Ryan Crouser (22,49m per l'oro di Parigi). Nell'alto Gianmarco Tamberi si ferma a 2,27m, che gli vale il 3° posto. Serataccia per Marcell Jacobs, ultimo nei 100: pessima partenza, agli 80 metri 'rinuncia'. Nei 110hs vince il francese Zhoya in 13"18, Lorenzo Simonelli 6° in 13"34.