Arrestato in Argentina l' ex brigatista Leonardo Bertulazzi latitante dal 1980

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 30 agosto 2024) È statoin, un ex membro delle Brigate Rosse,dal. In Italia l'ex membro del comparto genovese delle Br deve scontare una pena di 27 anni di reclusione per il sequestro dell'ingegnere navale Piero Costa avvenuto a Genova il 12 gennaio del 1977. All'epoca il sequestro era stato organizzato per ottenere denaro e finanziare le azioni sovversive in divenire, come l'acquisto dell'appartamento di via Montalcini dove poi venne tenuto prigioniero Aldo Moro.è statoieri sera indopo che gli è stato revocato lo status di rifugiato: lo aveva ottenuto nel 2004 dalle autorità del paese, ma ora con la reiterazione della richiesta di estradizione, non è più considerato in questi termini.