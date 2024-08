Us Open Naomi Osaka conquista tutti con il look da manga Fiocchi e balze in stile Sailor Moon

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) New York, 29 agosto 2024 – Non sarà un caso se la sua foto profilo su Instagram sia l'eroina del cartone animato giapponese. E proprio a lei sembra essersi ispirata la tennistache, per il suo match d'esordio agli US2024, ha scelto untuttoin perfetto. L'atleta si è infatti presentata in campo con un completino verde lime con fiocco bianco, coordinato con un tutù di tulle verde e bianco rimovibile e con una giacca a vento bianca con un fiocco verde sul retro. A completare il tutto due piccoli fiocchetti verdi che sbucavano all'altezza dei talloni dalle scarpe da ginnastica bianche. Persino le cuffie per ascoltare musica e concentrarsi erano coordinate (con altrettanti fiocchetti verdi).