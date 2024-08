Tragedia in piscina | tredicenne morto a Padula si ipotizza un malore E’ il settimo caso da agosto

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

Un'altra tragedia in piscina. Un ragazzino, che avrebbe 13 anni, è morto, questa mattina, mentre si trovava in una piscina, nel salernitano. Le cause del decesso non sono note e non è ancora chiaro se fosse in acqua quando si è consumata la tragedia. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso. Il 13enne deceduto questa mattina si trovava nella piscina di un agriturismo che si trova in contrada Pantagnone a Sala Consilina, nel Salernitano. E' quanto si legge in una nota stampa dei carabinieri. I militari dell'Arma della Compagnia di Sala Consilina, diretti sul posto dalla Procura di Lagonegro, stanno svolgendo indagini per accertare le cause del decesso.