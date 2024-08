Simone de Beauvoir com’è possibile che l’editore abbia lasciato ‘morire’ il suo catalogo?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Durante queste vacanze ho letto molto: romanzi, gialli, saggi e interviste. E proprio una rara ritrovata intervista ade, pubblicata da Marie Claire, mi ha stimolato la voglia di rileggere alcuni saggi della scrittrice francese. In particolare i quattro volumi – Memorie di una ragazza perbene, L’età forte, La forza delle cose e A conti fatti – scritti tra il 1958 e il 1972, considerati la sua autobiografia. Li avevo letti quando studiavo a Parigi, ma desideravo rifrescarmi la memoria e li ho cercati tra i miei libri. Non ho avuto difficoltà a trovarli, purtroppo mi sono resa conto che i caratteri erano veramente troppo piccoli quindi ho deciso di acquistare la versione digitale. E così ho scoperto che ne esistono solo due – Memorie di una ragazza per bene e L’età forte – gli altri sono “esauriti” oppure si trovano usati in cartaceo.