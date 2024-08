Lecco con l' ascia sotto casa della ex fidanzata di 17 anni | arrestato stalker 27enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 – Con l'fuori da scuola ecassasua ex, una studentessa di 17. Gli agentiMobile dihannouno. E' unitaliano di. E' accusato di atti persecutori e lesioni perpetrati. Contro di lui il questore Ottavi Aragona aveva già emesso un provvedimento di ammonimento, che però non è servito a nulla, come non era servito un precedente arresto sempre per lo stesso motivo. Quando ilnei giorni scorsi si è avvicinato di nuovo alla 17enne, a cui ha reso l'esistenza un inferno e che non sapeva più come tenerlo lontano, investigatori e inquirenti hanno impresso un'accelerata alle indagini, svolte con la massima urgenza, che “hanno consentito di addebitare all’indagato reiterati atti di vessazione fisica e morale diretti nei confronti dell’ex”, spiegano dalla questura.