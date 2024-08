Il che nel prossimo viaggio a New York renderà omaggio alla madre Diana

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il principe Harry onora la principessaa New: unin solitaria all’eredità di suaQuesto settembre, il principe Harry ha fatto unin solitaria a New, lasciandosi alle spalle la moglie, Meghan Markle. Durante questa visita, uno dei momenti più significativi sarà il suodefunta, la principessa, tragicamente scomparsa all’età di 36 anni in un incidente d’auto a Parigi il 31 agosto 1997. A poche settimane dcelebrazione dell’anniversario della sua morte, il duca di Sussex è pronto a partecipare a un evento speciale organizzato dalAward, un ente di beneficenza fondato nel 1999 per portare avanti l’eredità di Lady, che credeva fermamente nel potere dei giovani di cambiare il mondo.