Ha la mania di dire quello che non è di sinistra fa schifo | Bernardini De Pace scatenata in tv | Video

(Di giovedì 29 agosto 2024) Negli ultimi mesi si è a lungo discusso del tema della censura di intellettuali e artisti. Soprattutto a. Alcuni infatti lamentano che, da quando è in carica il governo guidato da Giorgia Meloni, sia stata compressa la libertà di opinione. In prima fila - come c'era da aspettarsi - gli antifascisti di professione Antonio Scurati e Roberto Saviano. I due scrittori gridano al golpe quando, secondo il loro punto di vista, non possono attaccare o insultare esponenti della maggioranza di centrodestra. Ma quando la censura colpisce artisti "non amici" c'è sempre un (in)spiegabile silenzio assordante. "È la dittatura della censura". Questa è la risposta che AnnamariaDesi è data riguardo alla decisione del sindaco di nichelino di non ospitare nella sua città il concerto di Povia.