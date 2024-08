‘Genitori che fare’ il nuovo programma di Gianni Ippoliti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Si intitola “Genitori che fare” ilcondotto dae in onda, il venerdì pomeriggio su Rai 3, a partire da novembre.che, anticipazioni suldi Raitre Non è semplice riuscire a portare in televisione il mondo degli adolescenti e dei più giovani in relazione a quello dei genitori. Il timore, sulla carta, è quello di banalizzare le discussioni o creare un canale di comunicazione obbligato che non porta alla spontaneità. Questi rischi sono quelli che cercherà di evitare ilcondotto dachein onda da novembre nel pomeriggio di Rai 3, ogni venerdì. Alla presentazione dei palinsesti, si è parlata di questa novità nei palinsesti raccontando questo spazio “dove il disagio giovanile diventa un racconto letto attraverso il complesso rapporto genitori e figli”.