Wine Fest a Seravezza inno a Bacco Due giorni di sapori in vetrina Conditi da musica e animazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Gli appassionati di vino e della buona tavola si segnino queste date: venerdì 30 e sabato 31 agosto. Come nelle edizioni precedenti,si svolge a, lungo via Fusco, via Del Greco e via Delâtre. Entrambe le sere laa prende il via alle 19:30. Sarà ancora la Contrada della Cervia ad occuparsi della ristorazione, sfornando piatti prelibati a cominciare dai tradizionali tordelli E poi spettacolo,, ballo, con Monica Mattei della scuola di danza Salto Latino, i dj Massimo Cagnoni e Peter, il duole Chioni e Leonardi, senza dimenticare le attrazioni della Compagnia Circotà con trampolieri e giocolieri, oltre alla conturbante performance della Pole Dance Versilia. Il vino è naturalmente il protagonista dell’evento con la partecipazione di molte realtà vinicole pronte a raccontare la propria storia ma soprattutto i propri