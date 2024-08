Uno straordinario All In | le 5 cose che ricorderemo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un successo, superiore a quello del 2023. AEW All In è stato lo show dei show per la compagnia di Tony Khan dopo le tante difficoltà riscontrate lo scorso anno. Un successo anche di pubblico, perché in un momento così “freddo” nel mercato, sono comunque riusciti a vendere circa 53 mila biglietti. Non è mai semplice replicare un successo. Specie se a questo giro mancavano CM Punk, Kenny Omega, Kota Ibushi, Jay White, Jon Moxley, Penta El Zero Miedo e Sting (atleta annunciato un anno fa). Nel complesso, lo spettacolo è stato molto buono. Non eccezionale, non c’è il match che spacca tutto e si inserisce nella top 5 dei migliori dell’anno (almeno lato maschile), ma solido e con tutte le carte al loro posto. E’ sembrato, a ben vedere, uno show quasi “WWE”, ma di quelli costruiti bene. Solo con una qualità in ring di gran lunga superiore. Ma non solo.