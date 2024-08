Festival ’Come Acqua’ Stasera l’anteprima alla Rocca di Ravaldino Sul palco c’è Paolo Nori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Prende il via la seconda edizione deldi narrazione ‘Come Acqua. La capacità negativa. Conversazioni itineranti lungo un corso d’acqua pieno di vita’ condidia Forlì con. Alle 21 infatti è in programma il monologo per immagini dello scrittore e traduttore‘A cosa servono i russi. Che potere hanno i grandi autori russi del passato, sulle nostre vite di occidentali del ventunesimo secolo? Perché li leggiamo ancora, ammesso che li leggiamo? E che effetto potrebbero farci, se li leggessimo, ammesso che non li leggiamo?’. Ilsi svilupperà poi dal 6 all’8 settembre in val Bidente, da Cusercoli a Pianetto di Galeata ed infine a Santa Sofia, per promuovere e tutelare le realtà valorose che animano questo territorio.