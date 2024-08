Burrasca di fine estate | a settembre cambia tutto? Le date da segnare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un breve pausa e poi il ritorno del grande caldo. L', in Italia, non sembra intenzionata a finire. Nella seconda parte del mese di agosto, infatti, le temperature hanno ripreso a salire. Rovesci e acquazzoni isolati a parte,lascia credere che servirà ancora qualche tempo per la necessità di tenere a portata di mano l'ombrello. Quando cambierà la stagione? Questo è l'interrogativo a cui la squadra de ilmeteo.it ha cercato di rispondere. "Gli ultimi aggiornamenti hanno di fatto posticipato di qualche giorno il passaggio della perturbazione in discesa dal Nord Atlantico", premettono gli esperti. Al momento, "la traiettoria del ciclone sembrerebbe seguire una direzione più occidentale rispetto a quanto preventivato".   I territori colpiti, stando a quanto si legge, saranno quelli della Penisola Iberica e della Francia.