Ilrestodelcarlino.it - La Lotteria degli scontrini. In tanti se ne sono dimenticati, ma i premi ci sono ancora

La fortuna sarà anche cieca, ma se il numero di candidati alla vittoria crolla anno dopo anno, per chi continua a partecipare le chance di mettere le mani su un bottino di 5 milioni di euro (ma anche su vincite di 100.000 e 25.000 euro) aumentano. E’ l’unico modo per intravvedere il bicchiere mezzo pieno in relazione alla ‘’, iniziativa voluta nel 2021 dall’allora Governo Conte con lo spirito di favorire la regolare emissione di documenti fiscali da parteesercenti e rivelatasi fin da subito un flop in termini di adesioni. In base ai riscontri dell’Agenzia delle Dogane, dai 132 milioni diabbinati all’iniziativa nel 2021 (abbinati a 4,7 milioni di codici utente), siamo scesi ai 25 milioni del 2024, meno di un quinto. Tanto più che se l’obiettivo doveva essere quello di combattere l’evasione, anche in questo caso, i fattiandati in un’altra direzione, visto che l’ampia maggioranzaabbinati alla ‘stati emessi dal mondo della grande distribuzione, dove l’emissione del documento che certifica l’acquisto è imprescindibile.