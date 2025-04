Ilrestodelcarlino.it - Beko, altra fumata grigia. Gli esuberi restano gli stessi

Chi si aspettava che finalmente, dopo quasi sei mesi di incontri e polemiche, si potesse giungere a un accordo è rimasto deluso. Ancora un nulla di fatto, infatti, dal tavolo sulla vertenza, l’ennesimo, che si è svolto ieri al Mimit di Roma, ovvero il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Non è stato ancora siglato nessun accordo tra i sindacati, il Governo e la multinazionale turco-americana. La sensazione, però, è che comunque a breve si possa giungere a un compromesso che possa porre fine alla telenovela. Ma, a questo punto, difficilmente si arriverà all’epilogo entro Pasqua. Presenti al vertice, in rappresentanza del Governo, il consulente del ministro Adolfo Urso, ovvero Giampietro Castano e la sottosegretaria Fausta Bergamotto. Rispetto alla seduta di una settimana fa, a conti fatti, non è cambiato quasi nulla.