L’incubo dei dazi Usa | Export italiano affossato

Settori economici e imprese in allarme per l’introduzione deidel 25% annunciati ieri sera dal presidente Usa Donald Trump. "Occorre fare prevalere il buonsenso ed evitare a tutti i costi un’escalation della guerra commerciale che avrebbe effetti disastrosi sulle economie europee e statunitense, dove i primi ad essere penalizzati sarebbero i cittadini e gli agricoltori di entrambe le sponde dell’Atlantico". Lo afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini a ridosso dell’annuncio suidel presidente Usa Trump, al quale la Commissione Ue si è già detta pronta a rispondere con contromisure adeguate. "Se le tariffe aggiuntive dovessero colpire l’intero settore agroalimentarecon un rincaro del 25% - rileva Coldiretti – ciò si tradurrebbe in un aggravio di circa due miliardi di euro a carico dei cittadini americani, con un inevitabile calo di vendite delle nostre specialità come dimostrato anche dalla precedente esperienza nel primo mandato dello stesso tycoon".