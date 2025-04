Rompipallone.it - Milan, incastro in panchina: Paratici ha deciso

Nelle scorse ore ilha trovato l’accordo con Fabio Paratici, al lavoro per individuare il nuovo allenatoreSono giorni cruciali per il futuro del, già al lavoro per programmare la prossima stagione: il prossimo step è rappresentato dal trovare il nuovo allenatore.Nonostante le smentite di rito dell’ad Furlani prima della semifinale d’andata di Coppa Italia (“Non abbiamo deciso o chiuso con nessuno” ha dichiarato nel pre-partita con l’Inter) ilha in mente più di un’idea per la prossima stagione. La prima è rappresentata dall’ingaggio di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo del club rossonero. Nelle scorse ore le parti avrebbero raggiunto una intesa di natura verbale, ma resta ancora qualche nodo da sciogliere prima di poter mettere nero su bianco.Anche perché il dirigente di origini emiliane sarà squalificato fino al prossimo 20 luglio e fino a quel giorno potrà operare, ma in maniera decisamente limitata.