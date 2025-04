Zonawrestling.net - Una categoria allo sbando

A poche settimane da Wrestlemania 41, non è ancora chiaro se i titoli di coppia di Raw saranno difesi o meno nell’evento WWE più importante dell’anno. Viste le due serate a disposizione, io credo che un match valido per le cinture attualmente sulle spalle dei War Raiders si disputerà, rimane da capire contro chi. Per l’occasione, facciamo una panoramica dei tag-team dello show del lunedì sera.Alpha Academy. Otis e Tozawa sembrano legati a doppio filo con l’ex loro leader Gable. Concluso il feud con lui e il suo nuovo team, non hanno combinato più nulla, talvolta vengono ancora coinvolti in incroci nel backstage con Chad come nell’ultima puntata a dimostrazione che non ci siano nuovi piani per loro. Dubito avranno occasioni di vincere i titoli, a meno che non ci sia un match con tanti team protagonisti era potrebbero far numero.