Milan conferma a sorpresa | serviranno 20 milioni

In una stagione storta, anche una scelta inaspettata può diventare l’inizio di qualcosa. Nelc’è la storia di unache non sembrava per niente scritta20(foto: LaPresse) – serieanews.comC’è qualcosa di beffardo nel vedere una stagione affondare mentre, intorno, tutto continua a muoversi. Ilè lì, aggrappato a una Coppa Italia che sa tanto di scialuppa in mezzo alla burrasca. In campionato, il naufragio è quasi compiuto: il distacco, il ritmo, la forma mentale. Ma altrove, lontano dai riflettori della Serie A, c’è ancora una possibilità. E in certi momenti, si sa, basta una possibilità per cambiare tutta la narrazione.Non serve vincere tutto. Basterebbe vincere quello: il doppio derby. E da lì, la finale. E magari anche la coppa, che significa Europa League, che significa non partire da zero nella prossima stagione.