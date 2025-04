Primacampania.it - Operazione contro pedopornografia online: 4 arresti e 15 indagati, sequestri in tutta Italia

NAPOLI – È in corso una vastanazionale della Polizia di Statolo sfruttamento sessuale dei minori, coordinata dalla Procura di Napoli, che ha portato a quattroe a quindici persone indagate per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico in quantità ingente.Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati wallet di criptovalute, decine di dispositivi informatici e migliaia di file illegali. Tra gli arrestati risultano un disoccupato 27enne di Foggia, un informatico 49enne di Biella, un operaio 22enne di Caserta e un massaggiatore 36enne di Pesaro Urbino.Gli, di età compresa tra i 22 e i 67 anni, includono operai, impiegati, professionisti e anche un avvocato. L’attività investigativa ha interessato diverse regionine e ha coinvolto unità specializzate in cybercrime.