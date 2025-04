Baritoday.it - Rifiuti speciali abbandonati in un terreno a San Pio: individuata impresa, scattano le denunce

Leggi su Baritoday.it

Scarti di lavorazione, contenitori di vernici, parti di mobilio, contenitori usati in materiale plastico di prodotti alimentari, locandine plastificate con immagini di rosticceria e teloni in disuso in materiale plastico. E' quanto era stato sversato in una San Pio, trasformato in una.