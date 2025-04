Ilprimatonazionale.it - Il Tesla takedown è arrivato anche in Italia?

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 3 apr – Tutti (si fa per dire) contro Elon Musk. Attivo da inizio anno, il movimentoha avuto recentemente il suo quarto d’ora di celebrità. Proprio sabato scorso i contestatori, sparsi tra le due sponde dell’Atlantico in duecento concessionarie – americane ed europee – si sono dati appuntamento per esprimere il proprio dissenso verso la casa automobilistica texana. O meglio, nei confronti del suddetto imprenditore sudafricano. Ma andiamo nel dettaglio.Tagli alla spesa o motivi ideologici?I motivi della pittoresca protesta, definita “giornata di azione globale”, sarebbero da ricercare nei tagli alla spesa federale, nella limitazione alle normative e nel ridimensionamento della forza lavoro promossi dallo stesso titolare del Doge – il Dipartimento per l’efficienza governativa americana.