Musk | Uscita dal governo? E' fake news

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.40 "". Così Elonbolla le indiscrezioni secondo le quali lascerebbe a breve il suo ruolo nell'amministrazione Trump. Il commento diè allegato a un post della portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, che bolla il presunto scoop come "spazzatura". Il multimiliardario è nel DOGE, il Dipartimento nato per tagliare la spesa federale: inizialmente indicato come capo, si è poi chiarito che ha un contratto a tempo da "dipendente speciale"