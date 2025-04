Cityrumors.it - Rapiscono e torturano un uomo per una settimana: “Dettagli raccapriccianti”

Unè stato rapito e torturato per una intera, le forze dell’ordine hanno resoSono sei gli imputati che sono stati arrestati con l’accusa di rapimento e tortura ai danni di un. L’episodio è risalente allo scorso 14 marzo, ma solo in questi giorni è stato emesso il mandato di arresto verso dei criminali che si sarebbero accaniti contro la vittima, tenendola segregata per un’interaunper una: “” (ucas County Sheriff’s Office) – Cityrumors.itI fatti sarebbero avvenuti negli Stati Uniti, più precisamente in Ohio. Stando ai documenti che sono stati messi a disposizione di Fox News, la giuria popolare giuria popolare avrebbe incriminato Martina Esqueda Jones, Michael Esqueda, entrambi di 28 anni, Aaron Bradshaw, di 49, Austin Bradshaw, di 23, Chance Johnston, di 27 e David Cessna, 26 anni.